Convento Madre Deus de Monchique vira hotel Neya este verão

O convento Madre Deus de Monchique, celebrizado por Camilo Castelo Branco em Amor de Perdição, tem cara nova e, em breve, começa a receber turistas. As ruínas do edifício manuelino, no Porto, vão dar lugar ao novo Neya Porto Hotel, cuja inauguração está marcada para o final deste verão.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia