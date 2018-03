Pub

É o melhor arranque do ano desta legislatura. Os ajustes diretos são o procedimento favorito. Em 2017, pesaram 41% dos negócios celebrados; em janeiro de 2018, o peso foi de 43%

A contratação pública (empreitadas de obras públicas e compras de bens e serviços) registou o melhor arranque de ano da atual legislatura, indicam dados coligidos a partir da síntese mensal publicada pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) e o Ministério do Planeamento.

No primeiro mês deste ano, foram publicados 11 476 contratos públicos, que no seu conjunto valem qualquer coisa como 608 milhões de euros em negócios entre o Estado e os privados. Equivale a um crescimento de 17% face a janeiro de 2017.

No arranque do ano passado, o valor em contratos públicos publicitados no portal BASE ficou-se pelos 520 milhões de euros. Em 2016, foi de 293 milhões.

Estes dados são consistentes com o desempenho do investimento público (em contabilidade pública). Em 2016, ano em que houve um travão na despesa para que o país saísse dos défices excessivos, o investimento caiu quase 10%; em 2017, recuperou cerca de 5%. O aumento implícito para este ano rondará agora 33%, assumindo o valor executado em 2017. Este cresceu, mas ficou abaixo do orçamentado.

Ajustes diretos

Como sempre tem acontecido nos últimos anos, o ajuste direto é o procedimento mais usado. Em janeiro, representou mais de 43% (264 milhões de euros) do valor total contratado ao abrigo das regras da contratação pública. A subida homóloga foi de 16% nesta modalidade.

O maior contrato registado no BASE, em janeiro, vale 13,5 milhões de euros e é um ajuste direto celebrado entre uma empresa chamada ASMI II Offshore Industries e duas construtoras (Ferreira - Construção e Tecnasol - FGE, Fundações e Geotecnia). É uma obra em Ílhavo, Aveiro, que visa "a construção de três naves industriais, de edifícios acessórios sociais e de apoio à produção, bem como todos os trabalhos preparatórios, de estruturas e fundações, de arquitetura e arranjos exteriores, de instalações mecânicas (redes de gás natural e/ou propano, ar comprimido, oxigénio, ventilação e clima- tização), de instalações elétricas e telecomunicações e instalações hidráulicas, necessárias e prontas a receber equipamento industrial". O prazo de execução diz 320 dias.

Embora ainda não haja um balanço oficial relativo a fevereiro, o portal já mostra que o maior ajuste direto publicado desde que começou o ano data de 6 de fevereiro (embora assinado em janeiro) e visa a "execução da empreitada geral de modernização da Linha [ferroviária] do Leste", que liga Elvas à fronteira com Espanha. A obra está avaliada em 15 milhões de euros e foi adjudicada pela Infraestruturas de Portugal à construtora Teixeira Duarte. O prazo para a sua conclusão é um ano (365 dias).

Concursos públicos

Como tem sido hábito, os concursos públicos são a segunda forma contratual mais utilizada, com 217 milhões de euros em janeiro, valor que se traduz num aumento de 20% face a igual mês de 2017.

A Águas do Norte aparece com dois negócios celebrados (um no final de 2017 e outro já no início de janeiro). Um primeiro contrato é celebrado entre a Águas do Norte e as empresas Manvia e Efacec, visando a "prestação de serviços de manutenção dos subsistemas de saneamento da região do Minho Interior". O contrato tem a duração de sete anos e foi avaliado em 8,4 milhões. A mesma Águas do Norte celebrou em janeiro (publicou no portal em fevereiro) um contrato com o CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental e a Lena Ambiente com vista à "exploração de estações de depuração de água". Vale 8,5 milhões e tem um prazo de execução de sete anos também.

O maior concurso aprovado desde o início do ano (contrato também assinado em janeiro, mas só publicitado no BASE em fevereiro) diz respeito ao "fornecimento contínuo de energia elétrica" a dez municípios do distrito de Aveiro. Ganhou a EDP. É um contrato de dois anos avaliado em 20,3 milhões de euros.