Contagem de tempo vai custar 40 milhões já este ano

Linha do Norte, 336 km ainda no século XIX

1. Este título não pretende ser irónico porque é completamente objetivo. Portugal começou a desenhar uma via férrea há quase 200 anos mas só colocou a primeira pedra para o arranque do Lisboa-Carregado em 1852. Inaugurou a ligação Lisboa-Porto (Linha do Norte) apenas em 1877. E daí até hoje, a mesma via, sujeita a várias reparações e sistemáticas interrupções para quem viaja, continua a obrigar a perto de três horas para uma deslocação entre as duas cidades mais importantes do país - uma velocidade média bizarra face a qualquer país desenvolvido.