Se a nível nacional e online o Jumbo é o supermercado mais barato, isso não é verdade para todos os concelhos. Veja os mais baratos mais perto de casa

A associação de defesa do consumidor Deco publicou esta terça-feira a lista anual com os supermercados mais baratos do país, por cadeia e por região, com base em preços recolhidos entre setembro e novembro de 2017. E se a nível nacional e online o Jumbo é o supermercado mais barato, isso não é verdade para todos os concelhos.

Assim, recolhemos no simulador da Deco os cinco supermercados mais baratos para cada um dos dez concelhos mais populosos do país. Se vive fora destes concelhos, consulte aqui diretamente qual o mais perto de casa.

Lisboa

Continente do centro comercial Vasco da Gama

Continente da Av. das Nações Unidas (Lumiar)

Pão de Açúcar, Amoreiras

Continente do Colombo

El Corte Inglês



Sintra

Jumbo (R. Francisco Lyon de Castro)

Continente Modelo (R. Marquês de Pombal)

Continente Modelo (R. António Feijó)

Supercor do Beloura Shopping

Continente Bom Dia (Pct.ª Simões Almeida Junior)

Vila Nova de Gaia

Jumbo do Arrábida Shopping

Continente Modelo - Mafamude

El Cortes Inglês (Av. República)

Pão de Açúcar (Canidelo)

Continente (R. Particular Sto. António, Santa Marinha)



Porto

Continente do centro comercial Dolce Vita

Pingo Doce (R. Passos Manuel)

Supercor (R. Aleixo Mota)

Continente Bom Dia (R. da Prelada)

Preço Baixo (Rua Costa Cabral)

Cascais

Jumbo (Marginal)

Continente Cascais Shopping

Pingo Doce (Av. Republica)

Pingo Doce (R. Egas Moniz)

Continente Bom Dia (Pç. 5 de Outubro)

Loures

Pingo Doce (Quinta Farinheiras)

Intermarché Super (Sto. António Cavaleiros)

Lidl (Moscavide)

Lidl (Qt.ª da Mealhada)

Lidl (Quinta da Vitória)



Braga

Continente (Av. Robert Smith, Fraião)

Continente Modelo (Lug. de Seara ou Feital)

Pingo Doce do Braga Shopping

Continente Bom Dia (Av. São Lourenço, Celeirós)

Supercor (Av. Robert Smith, Lamaçães)



Matosinhos

Jumbo (C.C. Mar Shopping)

Continente Modelo (R. da Mainça)

Continente (Av. Villagarcia de Arosa)

CNR (Av. Dr. Fernando Aroso)

Pingo Doce (R. Brito Cunha)



Amadora

Jumbo do Dolce Vita Tejo

Continente (Venteira)

Pingo Doce (C.C. Babilónia)

Continente Bom Dia (Lg. Dr. Dário Gandara Nunes)

Lidl (Estrada Pontinha)

Almada

Jumbo (Almada Fórum)

Pingo Doce (Pç. Ferraz da Costa)

Continente Bom Dia (Parque das Merendas)

Lidl (R. Direita do Pragal)

Lidl (Rua dos Castanheiros)

Para fazer este ranking, a Deco analisou os supermercados que figuram em, pelo menos, 10 distritos. A associação avisa ainda que considerou produtos com as marcas de fabricante e marcas próprias de gama média de cada uma das lojas, para um cabaz que "representa o consumo médio das famílias portuguesas". Quanto a descontos, não foram considerados descontos em cartão nem promoções que obriguem à aquisição de outros produtos.