O desempenho da Construção revelou-se positivo este ano, com a produção a crescer a um ritmo superior ao previsto, +5,9% face a 2,6% previstos.

A FEPICOP - Federação do setor da Construção, na sua última análise de conjuntura revela que a construção está a crescer acima do previsto inicialmente, mais 5,9%, até outubro face a 2,6% previstos no início de 2017. "Esta variação, a confirmar-se, será a mais positiva dos últimos 19 anos, período em que o Setor atravessou uma longa e grave crise e durante a qual o seu volume de produção terá registado uma queda acumulada de 52,0%", salienta.

