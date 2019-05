Conselho das Finanças. Municípios mais a Norte são dos mais endividados

A maior parte dos municípios portugueses com cargas de endividamento acima do limite legal (rácio de dívida acima de 150% da receita cobrada, o limite definido por lei) encontram-se mais a Norte do País, embora a maioria dessas situações ainda não seja de rutura financeira, indica um estudo do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre as contas da administração local em 2018.

