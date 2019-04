Conselho das Finanças elogia Centeno pelo “controlo das despesas”

A vontade do governo, e em particular do Ministério das Finanças de Mário Centeno, em caminhar para excedentes orçamentais anuais consecutivos até 2023, controlando a despesa pública ao mesmo tempo que a economia continua a crescer mereceu elogios do Conselho das Finanças Públicas (CFP), esta terça-feira, no Parlamento, no debate sobre o novo Programa de Estabilidade 2019-2023 (PE 2019-2023).

