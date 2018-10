Conheça os candidatos a Carro do Ano 2019 em Portugal

CARRO DO ANO 2017. São 16 os candidatos à sucessão do Opel Astra

Já foram anunciados os candidatos para suceder ao Seat Ibiza como Carro do Ano em Portugal. Ao todo há 23 automóveis na grelha de partida, distribuídos por seis categorias ou classes (veja a lista completa mais abaixo).

O Júri, composto por 19 jornalistas de publicações especializadas e generalistas, arranca agora o período de testes aos modelos a concurso. Nos blocos de notas, avaliam-se itens como estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Terminados os testes, lá para meio de janeiro, haverá duas fases de votação, com a escola de sete finalistas e, mais adiante, do sucessor do Seat Ibiza e dos vencedores em cada categoria - Citadino, Familiar, Executivo, Grande SUV, SUV Compacto e Ecológico.

Nos próximos meses, ao volante dos diversos modelos ou no momento da votação, os jurados vão escolher um modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.

Entre as classes referidas há pouco, destaque para a eleição do Ecológico do ano. Uma distinção especial reservada a veículos com motores elétricos ou híbridos (que combinem motor elétrico e motor térmico). Em foco nesta categoria a eficiência energética, os consumos, as emissões e a autonomia homologados pela marca, tendo igualmente em atenção os consumos revelados durante o teste dos jurados, assim como a autonomia real numa utilização diária.

Votação do Público é novidade

A edição deste ano do Carro do Ano estreia a participação do público na eleição do vencedor. Durante uma exposição dos automóveis a concurso, que irá acontecer no início de 2019, o público vai poder votar. Cada participante recebe um boletim de voto onde constam todos os automóveis a concurso e coloca uma cruz no automóvel da sua preferência.

O "Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019" é uma organização do grupo IMPRESA, através da SIC Notícias e do Expresso, à qual o Global Media Group se associa com jurados inscritos através dos seus principais títulos, como o DN, a TSF ou o site Motor24.

Inscritos no Essilor Carro do Ano 2019 por Categoria:

CITADINO DO ANO:

Audi A1 1.0 TFSI 116 CV

Hyundai i20 1.0 GLS T-GDi 100 CV



ECOLÓGICO DO ANO:

Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf 40KWH

EXECUTIVO DO ANO:

Audi A6 40 TDI 204 CV

Honda Civic Sedan 1.5 182 CV

Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160 CV

FAMILIAR DO ANO:

Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 CV

Honda Civic 1.6 5p 120 CV

Kia CEED 1.0 T-GDi 120 CV

Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV

Volvo V60 D4 190 CV

GRANDE SUV DO ANO:

Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 200 CV

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231 CV

SUV COMPACTO DO ANO:

DS7 Crossback 1.6 Puretech 225 CV

Hyundai Kauai 4x2 1.6 116 CV

Hyundai Tucson 1.6 CRDi 116 CV

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 MIVEC 163 CV

Opel Grandland X 1.5 Turbo D 130 CV

Škoda Karoq 1.0 TSI 116 CV

Suzuki Jimny 1.5L 100 CV

Volvo XC40 FWD 1.5 156 CV