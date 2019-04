Conheça o duche do futuro com apoio da Apple, Google e Airbnb

Em Silicon Valley o que não faltam são dispositivos do futuro pensados e imaginados para mudar as nossas vidas. Já vimos isso com smartphones, mais recentemente há aposta nos carros autónomos e, agora, também nos chuveiros. Na verdade, os chuveiros foram inventados na Grécia Antiga. Vários milénios depois, a empresa Nebia quer revolucionar a higiene diária com seu Spa Shower 2.0, um chuveiro projetado para gastar 65% menos água sem abrir mão de um jato potente.

