Concurso para a exploração de lítio avança em maio

É já no próximo mês que começa, oficialmente, a corrida ao lítio português. O Governo deverá lançar em maio o concurso que vai definir qual será a empresa a gerir a prospeção e exploração do minério em Portugal. A informação foi adiantada esta quarta-feira no parlamento pelo Ministro do Ambiente.

