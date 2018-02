Pub

A empresa que resultará desta união será a segunda maior no mercado de artigos desportivos na Península Ibérica, com um total de 287 lojas.

O processo de fusão da Sport Zone com a JD Sprinter que dará origem à segunda maior empresa no mercado de artigos desportivos na Península Ibérica foi concluído na quarta-feira, de acordo com a comunicação enviada pela Sonae SGPS, SA à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

