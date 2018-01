Pub

Arrendar custa menos dinheiro no presente. Mas comprar pode significar menos preocupações e despesa no futuro

Arrendar casa era mais barato do que comprar em 2007, quando a equipa da Dinheiro & Direitos analisou os custos da compra e do arrendamento. Em 2010, com o acesso ao crédito a complicar-se, compensava comprar para quem tinha algumas poupanças e não precisava da banca. Hoje, o mercado está em alta: os preços de venda da habitação estão em ascensão, os juros do crédito baixos e as rendas muito elevadas, principalmente nas cidades que beneficiam do turismo. Para quem pretenda um imóvel para residir, compensa comprar ou arrendar?

