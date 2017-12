Pub

No fim do processo, é possível fazer compras ou trocar de novo por dinheiro tradicional.

"Ouro digital" ou algo sem valor. As opiniões sobre a bitcoin vão do zero até fortunas. Mas há cada vez mais pessoas a entrar na febre da critpomoeda. Existem duas formas de conseguir bitcoins ou outras moedas virtuais. A mais fácil é simples é comprá-las diretamente ou através de bolsas especializadas.

Antes de se comprarem bitcoins é necessário criar uma carteira virtual. Existem inúmeros sites que disponibilizam esse serviço, mas é necessário fazer o trabalho de casa para aferir a reputação e fiabilidade de cada um já que o mercado não é alvo do crivo dos reguladores. No passado, houve sites destes tipo que foram alvo de ataques informáticos que fizeram com que os seus clientes perdessem todas as bitcoin ou que simplesmente desapareceram, não passando de fraudes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia