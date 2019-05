Comércio electrónico: preço Vs. o meu preço

O comércio digital encontra-se em constante evolução e, com ele, também as formas de fixação do preço dos produtos. Passámos de um preço fixo para um preço dinâmico, definido com base num conjunto de variáveis (localização, plataforma, temperatura, número de visitas, etc.), mas ainda assim transversal a todos os consumidores. No entanto, evoluiu-se na direcção oposta e pretende-se personalizar o preço para cada consumidor em função do seu padrão de compra e disponibilidade para pagar, permitindo que o mesmo produto seja vendido a preços completamente diferentes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia