Com um só esquema, Salgado e Morais Pires tiraram 1249 milhões do BES

Entre 2009 e 2014, com recurso a apenas um esquema centralizado numa sociedade suíça, a Eurofin, Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires, na altura presidente e administrador financeiro do BES, conseguiram extrair três mil milhões de euros do banco, abrindo um buraco nas contas na ordem dos 1249 milhões de euros, avança a edição do Expresso, este sábado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia