Pub

Também o prazo para a entrega da declaração periódica do IVA foi prorrogado

O site das Finanças está esta noite praticamente impossível de aceder, por não estar a aguentar todos os acessos dos contribuintes que pretendem validar as suas faturas eletrónicas, e em resposta o Fisco decidiu prorrogar o prazo para as operações que deveriam ser realizadas até às 00:00 de hoje.

Num curto comunicado publicado numa página do seu site cujo acesso está a ser possível, as Finanças informam que "entrega da declaração periódica de IVA (4.º trimestre de 2017), comunicação e classificação das faturas, bem como a comunicação do agregado familiar" têm os seus prazos prorrogados até amanhã, dia 16 de fevereiro.