Com o aeroporto de Lisboa "no limite", Groundforce exige à ANA que invista já

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a operar no limite da capacidade da sua infraestrutura. O aviso foi deixado por Paulo Neto Leite, presidente executivo da Groundforce, e por isso a empresa de handling (assistência em terra) afirma ter zero margem para erros e imprevistos, que custam caro às contas. “O maior constrangimento que o aeroporto tem é ter-nos tirado essa margem de manobra para quando há atrasos nos voos e outras falhas, porque estamos a levar a infraestrutura ao limite. Estas são as condições em que trabalhamos”, afirmou o responsável. A atividade diária da Groundforce em Lisboa abrange 55 mil passageiros, 400 toneladas de carga e 150 aviões.

