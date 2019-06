Colaboradores da Sonae MC elegem trabalho remoto e flexível para serem felizes

A Sonae MC, empresa que detém os hipermercados Continente, acaba de lançar um programa para garantir a valorização e o bem-estar dos seus trabalhadores. O Flex it Up visa assegurar o acesso a novos formatos de trabalho para que os trabalhadores do grupo possam ter um melhor e maior equilíbrio entre as vidas profissional e pessoal. A recetividade tem sido “excelente”, com os profissionais a elegerem o trabalho remoto e o horário flexível como as iniciativas que mais se adequam aos seus anseios.

