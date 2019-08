Cofina com acordo para negociar compra da TVI

A notícia é dada pelo Expresso e dá conta que, depois das intenções, a Cofina partiu agora para a formalização das negociações para a compra da TVI à espanhola Prisa.

Paulo Fernandes, o CEO do grupo que detém Correio da Manhã, Record, Sábado e Jornal de Negócios, terá assinado um memorando com a Prisa, já há cerca de três semanas, que lhe garante exclusividade nas negociações, indica o Expresso citando fontes envolvidas no processo. Tudo indica que não há ainda uma proposta formal com valores concretos.

A Cofina terá decidido avançar após a saída de Rosa Cullell da direção executiva da Prisa. Depois de fracassadas negociações com a Altice e do interesse de outros dos potenciais compradores como o empresário Mário Ferreira, a Cofina parece avançar de forma concreta numa altura em que a TVI parece ter desvalorizado até pela rápida descida de audiências face à SIC (com a saída de Cristina Ferreira para o SIC).

Em atualização

