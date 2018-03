Pub

Com 125 anos de história, a empresa quer apostar num mercado diferente com esta experiência no Japão

A Coca-Cola vai lançar uma bebida com álcool no Japão, país onde o segmento de bebidas adocicadas com um toque de álcool é muito apreciado. Aos 125 anos de vida, esta é uma modesta experiência para uma franja específica do nosso mercado", disse o presidente da empresa no Japão, citado pela BBC.

Este novo passo da Coca-Cola vai no sentido de beneficiar do crescente gosto por bebidas como a Chu-Hi, uma bebida gaseificada com sabor, distribuída em latas, e que foi apresentada como alternativa à cerveja fazendo grande sucesso junto do sexo feminino. Este tipo de bebidas tem entre 3% e 8% de álcool.

Para o responsável da Coca-Cola no Japão é pouco provável que esta bebida saia para outros mercados.