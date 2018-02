Pub

Grupo teve lucro líquido de 1.248 milhões de dólares

O grupo Coca-Cola anunciou hoje que encerrou 2017 com um lucro líquido de 1.248 milhões de dólares (mil milhões de euros), 81% menos do que em 2016, devido aos ajustamentos fiscais feitos no quarto trimestre.

O grupo anunciou que o lucro anual por ação foi de 0,29 dólares, quando há um ano tinha sido de 1,49 dólares. As receitas anuais recuaram 15% para 35.410 milhões de dólares.

No comunicado em que apresenta estes resultados, a Coca-Cola explicou que fez provisões fiscais de 4.600 milhões de dólares no quarto trimestre devido a alterações introduzidas com a reforma fiscal recentemente aprovada nos Estados Unidos.

No último trimestre de 2017, entre outubro e dezembro, a Coca-Cola registou perdas de 2.572 milhões de dólares quando no mesmo período de 2016 tinha alcançado um lucro de 550 milhões de dólares.