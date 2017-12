Pub

A atual presidente do conselho de administração e antiga CEO da PT Portugal está de saída da empresa, segundo o Expresso.

Cláudia Goya está de saída da PT Portugal, o que deverá ocorrer no início do próximo ano, segundo o Expresso. A gestora tinha chegado à empresa em julho deste ano para assumir a presidência executiva. Mas no mês passado foi substituída no cargo por Alexandre Fonseca, passando a presidente do conselho de administração. O anterior chairman, Paulo Neves, saiu da empresa.

