CIP. Hotelaria do sul pode perder 8 mil postos de trabalho

Não é dos sectores mais ameaçados pela automação do trabalho em Portugal, mas as perdas líquidas de postos de trabalho podem ainda assim ser expressivas no alojamento e na restauração. Contas feitas pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o sul do país poderá até 2030 empregar menos oito mil pessoas no seu sector mais dinâmico.

