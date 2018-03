Pub

The Business Year (TBY) está a preparar uma investigação sobre as empresas e o mercado nacional

A The Business Year (TBY) e a CIP (Confederação Empresarial de Portugal) assinaram um memorando de entendimento com vista ao desenvolvimento da investigação que o grupo de media especializado em economia e mercados está a preparar sobre a economia portuguesa para 2019.

O documento de parceria foi assinado na quarta-feira da semana passada, a 21 de março, divulgou a TBY em comunicado. Estiveram na assinatura do documento, António Saraiva, presidente da CIP, e Ayse Valentin, CEO da The Business Year. António Saraiva mostrou-se satisfeito por colaborar com a TBY nesta que vai ser a primeira edição da publicação em Portugal. A responsável do grupo de media salientou que "Portugal é atualmente um dos destinos de investimento mais atrativos na Europa e apresenta excelentes oportunidades de negócios e investimento estrangeiro num número alargado de setores como: turismo, imobiliário, indústria de ponta, serviços financeiros ou a emergente economia digital. A marca Portugal está a evoluir rapidamente à medida que os investidores se tornaram conscientes da qualidade e disponibilidade das infraestruturas de classe mundial, acessibilidades internacionais, custos de mão-de-obra competitivos e alta qualidade de vida."

A CIP vai ajudar como guia das escolhas editoriais para os tópicos mais importantes que vão ser retratados. Assegurando a qualidade de informação. No plano de trabalhos está prevista a organização de uma mesa redonda com os mais influentes nomes da economia e do investimento.