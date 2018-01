Pub

País asiático produziu mais de 28 milhões de veículos em 2016

A China suspendeu a produção de mais de 500 modelos de automóveis que não cumprem com os regulamentos de consumo de combustível do país, na mais recente medida de Pequim para reduzir a emissão de gases poluentes.

A medida, que entrou em vigor no primeiro dia do ano, afeta ambos fabricantes domésticos e 'joint ventures' com firmas estrangeiras.

O país asiático produziu mais 28 milhões de veículos, em 2016. A China tem dezenas de pequenos fabricantes de automóveis - alguns produzem poucas centenas de carros por ano.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Cui Dongshu, secretário-geral da China Passenger Car Association, estimou à imprensa que a medida deverá afetar pelo menos um por cento do mercado automóvel chinês.

A China, o maior emissor mundial de gases poluentes, que durante anos deu prioridade ao crescimento económico em prejuízo do ambiente, tem assumido a liderança do combate ao aquecimento global, após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a saída do Acordo de Paris para o clima.

A poluição é responsável por milhões de mortes prematuras no país asiático e, nos últimos anos, tornou-se uma das principais fontes de descontentamento popular, a par da corrupção e das crescentes desigualdades sociais.

Entre janeiro e novembro de 2017, a China investigou mais de 35.600 violações das leis e regulações de proteção ambiental, um aumento superior a 100%, em termos homólogos.

A China é o maior mercado automóvel do mundo.