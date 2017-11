Pub

Na última edição do estudo Main Streets Across the World, publicado anualmente pela Cushman & Wakefield, o Chiado ocupa a 33ª posição.

O Chiado, em Lisboa, é a a localização mais cara de Portugal, com rendas anuais de 1380 euros por metro quadrado, que representam uma subida de 15% face ao ano passado. Mesmo com esta valorização o Chiado manteve a sua posição no ranking Main Streets Across the World 2017, face a 2016, ocupando o 33º lugar.

