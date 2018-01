Pub

Já não é a crise mundial ou a mudança de hábitos dos consumidores que preocupa os líderes das principais empresas.

Os CEO das maiores empresas de todo o Mundo enfrentam o ano de 2018 com o maior nível de otimismo de sempre, de acordo com os resultados históricos do inquérito a CEO realizado pela PwC. Em Davos, a consultora apresentou as conclusões do 21º inquérito a 1300 CEO de todo o Mundo e descobriu que os principais receios dos líderes empresariais estão a mudar.

