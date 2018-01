Pub

Guarda costeira francesa lançou operação de buscas

A guarda costeira francesa lançou um operação de buscas para encontrar Pierre Agnes, depois do veleiro do diretor executivo da Boardriders Inc, a empresa que detém marcas como a Quiksilver, ter dado à costa perto de Biarritz.

As buscas, com dois helicópteros e dois barcos, estão concentradas na Baía de Biscaia, perto de Hossegor, de onde Agnes partiu esta terça-feira de manhã. O gestor francês de 54 anos enviou uma mensagem a indicar que o seu regresso tinha sido atrasado pelo denso nevoeiro e o seu barco foi encontrado horas depois, sem ninguém.

A Boardriders Inc, que detém a Quiksilver, Roxy e a DC Shoes, tinha anunciado no início de janeiro que tinha chegado a acordo para comprar a Billabong International Ltd. Agnes está na empresa há cerca de 30 anos e há três assumiu a posição de CEO.