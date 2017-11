Pub

Após transformações profundas neste ano, em 2018 esperam-se lucros e uma revolução regulatória. Banqueiros dizem estar preparados.

"Após dez anos de perdas impensáveis, o ano de 2017 na banca voltou a ser o dos acionistas." É assim que António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, resume o sentimento em torno do fim de uma era na banca portuguesa.

De facto, como afirmou António Ramalho ao Dinheiro Vivo, "para alguns acionistas foi o ano do reforço de posições - Caixa Geral de Depósitos (CGD) e BPI -, para outros foi de alteração parcial de acionistas - Millennium bcp e Novo Banco". "Como sempre deveria ter sido, em 2017 voltaram a ser os acionistas os protagonistas das decisões." Para o líder do Novo Banco, "este protagonismo desejável - alguns não terão percebido - encerrou definitivamente o ciclo anterior onde existiu poder sem capital" mas "abriu um novo ciclo de ambições e oportunidades que tornará o futuro muito mais interessante".

A banca foi-se libertando das ajudas do Estado, reestruturou-se e o setor regista, em geral, lucros. "Reembolsamos os CoCos, reafirmando a nossa posição como banco privado líder em Portugal, com resultados positivos e sustentáveis que mostram que continuamos no caminho certo", disse Nuno Amado, presidente executivo do BCP.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Num ano de grandes transformações e em que se continuou com a limpeza de balanços, os bancos apresentaram uma melhoria na maioria dos indicadores. Lucraram 42,4 milhões de euros até setembro, contra perdas de 415 milhões no mesmo período de 2016.

A redução de ativos de risco e as operações de capitalização permitiram subidas nos rácios de solvência, numa altura em que se aproximam requisitos mais exigentes. Em outubro, a Moody"s tinha defendido que os seis maiores bancos tinham "coletivamente feito progressos na melhoria da qualidade dos ativos e na capitalização". Mas, apesar das melhorias conseguidas com as operações de capital e de consolidação feitas este ano pelos bancos e pela melhoria da atividade bancária, a agência apontava que ainda era preciso resolver o problema dos ativos problemáticos. A resposta a este problema irá ser dada por uma plataforma conjunta de gestão do malparado, em que participam o BCP, a CGD e o Novo Banco. Mas individualmente os bancos têm seguido também uma estratégia de se libertarem do peso do malparado. Nuno Amado destaca que no caso do BCP "depois do esforço dos últimos anos, incluindo uma redução muito expressiva do malparado, estamos bem preparados para os desafios do futuro". Algumas das estratégias que têm sido seguidas passam também pela venda de ativos ou pela titularização de crédito malparado para diminuir o fardo no balanço. No caso do Montepio, por exemplo, Félix Morgado destaca a operação de titularização de malparado já efetuada.

Em resumo, o tom dos presidentes dos principais bancos é de que se construiu o caminho para um regresso à normalidade nos próximos anos. O presidente do BPI, Pablo Forero, considera que "o setor financeiro português registou em 2017 um conjunto de transformações que trouxeram maior estabilidade, que está agora num bom caminho após uma crise muito grave".

2018: Uma nova era

Mas se 2017 foi um ano de profunda transformação e "limpeza" na banca em Portugal, o próximo ano marca o início de uma nova era.

Por um lado, o Santander assume a liderança. "Aguardamos as respetivas aprovações dos reguladores, mas após a integração do Banco Popular Portugal, tornamo-nos o banco privado a atuar em Portugal com maior volume de ativos e crédito", referiu António Vieira Monteiro, presidente executivo do Santander Totta, ao Dinheiro Vivo. A sua quota de mercado atingirá cerca de 17%. Por outro lado, será o ano em que os principais bancos portugueses terão resultados líquidos positivos. O Novo Banco será a exceção e o seu novo dono, a Lone Star, prevê que alcance resultados positivos até 2020. Mas o tema mais marcante será a entrada em vigor da nova regulação.

"As grandes mudanças têm data marcada: 1 de janeiro de 2018", disse António Ramalho. Vem aí "uma soma de novas exigências regulatórias, uma união bancária que se vai dividindo, uma standardização de produtos que nos diminui a inovação e uma concorrência tecnológica e desregulada que se vai multiplicando", lembra Ramalho.

"O próximo ano vai ficar assinalado pela entrada em vigor de novas imposições regulatórias, quer ao nível da privacidade quer de segurança, passando pelos pagamentos", disse ao Dinheiro Vivo José Félix Morgado. "Na Caixa Económica Montepio Geral encaramos esses desafios como uma oportunidade de afirmação e melhoria do nosso posicionamento e desempenho", adiantou.

Diferentes velocidades

No seu último relatório sobre a banca portuguesa, a Moody"s notava que a rentabilidade dos bancos estava a evoluir a velocidades diferentes. A CGD, o Montepio e o Novo Banco eram classificados como os mais frágeis neste indicador. Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, explica que 2017 foi um ano "crítico" em que o banco se recapitalizou e se está a reestruturar. "A CGD terminará 2017 mais forte, mais eficiente e mais bem preparada."