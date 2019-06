Centeno promete alterações ao regime dos residentes não habituais

O Governo está a estudar alterações ao regime dos Residentes não Habituais (RNH). Ouvido no parlamento, e em resposta à deputada Mariana Mortágua, que questionou a despesa de 500 milhões de euros com o (RNH) referida no relatório do grupo de trabalho sobre os benefícios fiscais, o ministro das Finanças, Mário Centeno, sublinhou que “a despesa fiscal com aquele benefício não são os 500 milhões de euros, é trabalho que se necessita de fazer, é trabalho que vai ser muito debatido nos próximos meses” na Assembleia da República. O regime resultou, por exemplo, na arrecadação de 80 milhões de euros em sede de IRS, avançou o ministro.

