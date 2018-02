Pub

"Estamos bem colocados para que o Luís assuma as suas funções no BCE a 1 de junho", disse Centeno, o novo presidente do Eurogrupo.

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, destacou esta segunda-feira a unanimidade no apoio a Luis de Guindos para a vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), e mostrou-se convicto de que o ministro espanhol poderá substituir Vítor Constâncio a 1 de junho.

