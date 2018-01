Pub

O governo está atento ao aumento no recurso ao crédito em Portugal e já previa medidas de controlo no Orçamento do Estado para 2018, como o aumento do imposto do selo aplicado no crédito ao consumo, disse o ministro das Finanças, Mário Centeno.

