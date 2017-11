Pub

Ministro das Finanças garante "orçamento de rigor, robusto, de apoio à economia e às famílias e de melhoria dos serviços públicos

Em véspera de votação final global, Mário Centeno garante que o Orçamento do Estado (OE) para 2018 vai cumprir as regras europeias. As declarações do ministro das Finanças foram feitas este sábado mesmo depois das dezenas de alterações introduzidas durante o debate na especialidade, que decorreu entre quarta-feira e sexta-feira.

