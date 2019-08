Centeno exibe "resiliência" do país "face à contínua degradação externa"

Pedro Borges de Lemos, que lidera a corrente de opinião CDSXXI, que se diz alicerçada na democracia-cristã, afirma em entrevista ao DN que teme a "insolvência" do partido no pós-legislativas. Assunção Cristas não tem conseguido ter o talento de Paulo Portas para gerir as incoerências do seu discurso, garante o militante, muito crítico da atual direção. O que, frisa, tem afastado o eleitorado de direita.