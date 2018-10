Centeno diz que subsídios de Natal vão piorar contas até final do ano

O excedente das contas públicas alcançado em setembro é um resultado histórico, mas temporário porque ainda falta o efeito do pagamento do subsídio de natal, que acontecerá na íntegra em novembro, alertam as Finanças, numa clarificação aos resultados muito positivos divulgados esta quinta-feira.

Numa adenda à nota sobre a execução orçamental acumulada até ao terceiro trimestre (final de setembro), fonte do Ministério das Finanças clarifica que, embora "o saldo da execução orçamental até setembro corresponda, como foi já comunicado, a um excedente de 1.338 milhões de euros em contabilidade pública", há um efeito que vai reduzir o saldo de forma abrupta nos próximos meses, designadamente em novembro.

As Finanças estimam que o subsídio de Natal (pessoal e pensões), "a pagar pela primeira vez por inteiro este novembro", "venha a degradar este saldo em cerca de 2.980 milhões de euros". Ou seja, o excedente passará a défice outra vez. "Existem fatores que agravam a pressão sobre a execução orçamental pelo lado da despesa".

Outro desses fatores, já referido na primeira nota enviada esta quinta-feira, "é a despesa de 913 milhões de euros considerada para o défice orçamental em contas nacionais, mas não em contabilidade pública, referente à injeção de 792 milhões de euros no capital do Novo Banco e ao pagamento de 121 milhões de euros aos lesados do BES", diz a mesma fonte do ministério de Mário Centeno.

Jornalista do Dinheiro Vivo