Centeno deixa 3,5 mil milhões em despesa e 900 milhões em receita a novo governo

Mário Centeno, o ministro das Finanças, indicou ontem, na apresentação do novo Programa de Estabilidade de 2019 a 2023 (PE 2019-2023), que o governo tem vontade em gastar mais, em dedicar mais dinheiro aos serviços públicos e ao investimento, mas avisou logo que isso não pode ser feito com recurso a mais dívida. “Nova despesa pública só financiada com novas fontes de receita”.

