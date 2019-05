CDS. Proposta para professores “não acrescenta um cêntimo”

1. O maior trauma da minha vida desportiva aconteceu no liceu por causa de um árbitro. Jogava-se a final de futebol de inter-turmas do 8º ano. Nesse ano a minha turma estava repleta de repetentes - altos e bons jogadores. Só arranjei uma maneira de fazer parte dos cinco jogadores titulares: ser o guarda-redes. E funcionou. Ganhamos todos os jogos das eliminatórias até chegarmos à final, no último dia de aulas. Apoteose no liceu. A escola toda em volta do parque de jogos do Rodrigues de Freitas, no Porto. E aquela final do 8º ano era um dos pontos altos da manhã.