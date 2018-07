Casinos vão a concurso após 90 anos de apostas legais

No início do século passado ia-se às praias de Espinho ou da Póvoa do Varzim para estar na pataqueira a jogar à batota. As expressões ficaram no idioma, mas as ações foram para sempre interditas. A 3 de dezembro de 1927, uma ditadura militar sem "clientela eleitoral" legalizava o jogo em Portugal, acabando com casas clandestinas, as "pataqueiras", e fixando as apostas de fortuna ou azar autorizadas – o "monte", ou a tal "batota", ficava de fora. Passados pouco mais de seis meses, a 1 de julho de 1928, entravam em funcionamento as primeiras explorações legais de jogo no país.

