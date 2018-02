Pub

Projeto inclui vários tipos de sensores e permitiu maior eficiência nas rotas e grande poupança de custos

Aquilo que começou como uma iniciativa para melhorar a gestão de lixo em Cascais transformou-se num projeto de Internet das Coisas com ganhos de eficiência, maior satisfação dos munícipes e poupanças avultadas. Luís Capão, presidente do Conselho de Administração da Cascais Ambiente, diz ao Dinheiro Vivo que o sistema poupa cerca de 600 mil euros por ano à câmara municipal da cidade. "Nós primeiro apostámos em inovação e a poupança de custos veio a seguir, ao contrário do que muitas vezes se pensa", refere o responsável, indicando que o investimento global foi de 550 mil euros.

