Casas a preço de saldo, mas com ‘inquilino’ vitalício

Comprar casa nos grandes centros urbanos, contornando os preços proibitivos que o mercado impõe, não é um desafio exclusivo de Lisboa ou Porto. Quem procura casa vai fazendo a ginástica possível para tentar baixar a fatura e, se em Portugal as casas mais baratas, por vezes, vêm com um inquilino sem data para abandonar o imóvel, em Espanha a tendência agora é outra: há proprietários a vender as suas habitações a preços inferiores aos do mercado com uma condição – manter os donos a residir no imóvel até à sua morte.

