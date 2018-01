Pub

A promoção fraudulenta promete dar um cartão presente da cadeia alemã com 250 euros, para assinalar o 16º aniversário do Lidl em Portugal

Se se deparar online com uma campanha a oferecer um cartão presente do Lidl com 250 euros não confie, trata-se de fishing. Uma fraude informática que visa a angariação, neste caso, de contactos telefónicos.

