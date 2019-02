Carro do Ano 2019 - Descubra os candidatos a executivo do ano

Audi A6 40 TDI 204 CV - 73.755€

As bases de desenvolvimento da geração 2018 do Audi A6 centraram-se nas áreas da digitalização, conforto e um design que o colocam entre as berlinas mais premium da atualidade. O Audi A6 chegou, nesta primeira fase, com dois motores - 40 TDI e 50 TDI, com potências de 204 cv e 286 cv, respetivamente - e preços a partir de 59.950 euros (Limousine) e 62.550 euros (Avant).

O A6 Limousine tem um comprimento de 4,939 metros, ou seja, mais 7 milímetros que o antecessor. A largura foi aumentada em 12 milímetros, para 1,886 metros, enquanto a altura de 1,457 metros é agora superior em 2 mm. A capacidade da bagageira é de 530 litros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O interior do novo Audi A6 é ainda maior do que no modelo anterior. No que diz respeito ao espaço para as pernas nos lugares traseiros, uma das marcas deste modelo, supera a geração anterior.

A consola central no novo Audi A6 está direcionada para o condutor. O sistema operacional MMI touch permite que as funções centrais do veículo sejam inseridas na posição desejada utilizando a função "drag-and-drop" - semelhante ao que acontece com apps em smartphones. O MMI de navegação plus (um opcional que custa 1.995 euros) é ainda mais completo com os módulos opcionais, incluindo dois sistemas de som. Entre os serviços online fornecidos pelo Audi connect estão serviços Car-to-X, como reconhecimento de sinais de trânsito e informações de perigo. Monitorizam os dados da frota Audi (swarm intelligence) e enquadram o Audi A6 com as condições de trânsito atuais.

A direção dinâmica com eixo traseiro direcional é componente-chave na agilidade e manobrabilidade. No A6 Limousine, e dependendo da velocidade, a relação da direção varia entre 9.5: 1 e 16.5: 1, através de uma engrenagem harmónica no eixo dianteiro. No eixo traseiro, um atuador mecânico vira as rodas até cinco graus.

Como opção, a nova chave digital Audi connect substitui a chave convencional. O A6 pode ser aberto/fechado e a ignição ligada através de um smartphone Android. O cliente pode permitir que cinco smartphones ou utilizadores acedam ao veículo.

O pacote City inclui soluções como a nova assistência em cruzamentos. O pacote Tour surge com o active lane assist, que complementa o cruise control adaptativo através de uma intervenção da direção para manter o veículo na faixa de rodagem. Referência para o zFAS, um controlador central de assistência que calcula continuamente uma imagem dos elementos que circundam o veículo, através de uma série de sensores, câmaras e radares.

Dependendo do nível do equipamento, pode haver até cinco sensores de radar, cinco câmaras, 12 sensores ultrassom e um scanner a laser - outra inovação.

A tecnologia Audi mild hybrid (MHEV) pode reduzir o consumo de combustível até 0,7 l/100 km. Com os motores V6, é aplicado um sistema elétrico primário de 48 V, enquanto no 2.0 TDI é um sistema elétrico de 12 V. Em ambos os casos, o alternador (BAS) funciona em conjunto com uma bateria de iões de lítio. O Audi A6 pode desligar por completo o motor quando está ativa a função "roda livre", entre os 55 e os 160 km/h.

Em Portugal estão disponíveis, nesta primeira fase de lançamento, dois motores TDI: um 2.0 de quatro cilindros e um 3.0 V6, com potências de 204 cv (150 kW) e 286 cv (210 kW) e um binário máximo de 400 Nm (40 TDI) e de 620 Nm (50 TDI), respetivamente.

A tração é dianteira na versão 40 TDI e integral quattro no 50 TDI. Este bloco V6 TDI está acoplado a uma caixa tiptronic de oito velocidades, e o 2.0 TDI é proposto com uma caixa S tronic de sete velocidades, de dupla embraiagem. A tração quattro, de série no motor V6, inclui um diferencial central autoblocante. A tração quattro disponível como opção na versão 40 TDI tem a designação ultra por ser constituída por uma embraiagem multidiscos, que gere a distribuição da potência entre os eixos e pode, inclusivamente, desligar o eixo traseiro quando não há grandes solicitações do condutor. Nestas fases, o A6 funciona apenas com tração no eixo dianteiro.

Honda Civic Sedan 1.5 182 CV - 32.350 euros

O Honda Civic Sedan é o novo compacto e desportivo de 4 portas da marca japonesa. A equipa de desenvolvimento focou-se em melhorar o prazer de condução, a maneabilidade, a capacidade de direção e a redução dos níveis de ruído a bordo.

A Honda trabalhou em parceria com a empresa alemã Gestamp, um fornecedor de aço de tenacidade ultraelevada. Esta colaboração resultou no aumento de 14% na proporção da utilização deste material, em perfeito contraste com apenas 1% no Civic anterior. Esta nova técnica de produção resulta numa estampagem efetuada num só processo, mas que exibe diferentes graus de resistência do material, configurados com toda a precisão. Isto permite obter, numa única estampagem, a maior rigidez das zonas deformáveis.

A nova plataforma, mais larga e mais rebaixada, oferece maior espaço interior. É 46 mm mais largo, 20 mm mais baixo e 74 mm mais comprido do que o modelo da geração anterior. A bagageira tem uma capacidade de 519 litros o que representa um aumento de 20,8% em relação ao modelo anterior.

No interior e no topo da consola encontramos o ecrã tátil a cores de sete polegadas do sistema Honda Connect. Para além de oferecer um controlo das funcionalidades de infotainment e do sistema de climatização, este ecrã integra as funcionalidades da câmara de marcha-atrás nas versões Elegance e Executive.

O Honda Civic Sedan estreia uma motorização 1.5 VTEC TURBO a gasolina. Este bloco está disponível com uma nova caixa manual de seis velocidades ou com uma caixa automática de variação contínua (CVT). Esta nova unidade de quatro cilindros tem uma potência máxima de 182 CV. Na versão com caixa manual, o binário surge entre as 1.900 e as 5.000 rpm e mede 240 Nm. Na versão com caixa CVT, este valor é de 220 Nm e aparece entre as 1.700 e as 5.500 rpm.

O depósito de combustível do Civic foi mudado de local e o piso do veículo é mais baixo do que o do modelo anterior. Estas alterações também resultaram numa posição de condução mais perto da estrada, com pontos de anca 20 mm mais baixos, dando uma sensação de condução mais desportiva.

Peugeot 508 Fastback 2.0 BlueHDI 160 CV - 47.300€

A gama em Portugal é constituída pelos níveis Active, Allure, GT Line e GT. Logo desde o nível de entrada, o Active apresenta de série Touchscreen de 8 polegadas com Bluetooth e entrada USB, sensor de luz e chuva, jantes em liga leve de 17 polegadas, Cruise Control programável e ajuda ao estacionamento traseiro. De acordo com a informação avançada pelos responsáveis da PSA no nosso país, o coração de gama Allure acrescenta, entre outros, equipamentos como o touchscreen de 10 polegadas, navegação 3D, ajuda ao estacionamento à frente, Pack Safety Plus e câmara de visão traseira.

As versões mais desportivas, como o GT Line (versão a concurso) e o GT, apresentam um design mais exclusivo e ainda equipamento de série reforçado com itens como Faróis Full LED, i‑Cockpit Amplify e jantes de 18"" (GT Line) ou 19"" (GT).

Trata-se de um automóvel baixo - 1,40 m de altura - e apresenta linhas fluidas e aerodinâmicas num espírito coupé. A linha de tejadilho é baixa e o comprimento total está fixado nos 4,75 m. No campo da modularidade, conta com bancos traseiros rebatíveis assimetricamente (2/3 -1/3) e abertura para esquis integrada no apoio de braços central traseiro. Com os bancos traseiros rebatidos, a bagageira disponibiliza uma capacidade de 1.537 litros, contando com o aproveitamento total do espaço livre até ao tejadilho. Na posição normal a capacidade da mala é de 485 litros.

A plataforma é a EMP2 com um peso inferior de - 70 kg, em média, em relação à geração anterior. De acordo com os engenheiros da marca francesa, as projeções de carroçaria dianteira e traseira foram reduzidas de forma a acentuar a dinâmica da silhueta e aumentar a agilidade em estrada e nas manobras.

O Peugeot 508 dispõe do i-Cockpit Amplify onde é possível escolher entre dois ambientes parametrizáveis: Boost e Relax. O 508 tem disponível o sistema de visão noturna Night vision.

Na gama Diesel, estão disponíveis quatro opções construídas com base nas motorizações 1.5 e 2.0 BlueHDi: BlueHDi 130 cv CVM6 - constitui o acesso à gama e a única versão com caixa manual de seis velocidades -; BlueHDi 130 cv; BlueHDi 160cv e BlueHDi 180 cv, todo com a caixa automática de 8 relações.

A oferta a gasolina conta com duas as novas propostas elaboradas com base no motor 1.6 PureTech: PureTech 180 cv e PureTech 225 cv (unicamente na versão GT).