Carlos Costa dá nova folga ao Orçamento de Centeno

O Ministério das Finanças de Mário Centeno acaba de ganhar mais uma folga orçamental, no valor de quase 40 milhões de euros.

O Orçamento do Estado deste ano previa que o Banco de Portugal entregasse dividendos ao seu acionista, o Estado, no valor de 500 milhões de euros e perto de 258 milhões em impostos sobre o rendimento. Daria um total de 758 milhões de euros. "Os dividendos do Banco de Portugal ascenderão em 2018 a 500 milhões de euros, consubstanciando um incremento de mais 148 milhões face ao recebido em 2017", previa o Orçamento.

No entanto, esta semana, o banco central governado por Carlos Costa revelou que o exercício de 2017 foi melhor do que se pensava. Assim, o Banco de Portugal acabou por entregar ao Estado mais dinheiro, cerca de 796 milhões de euros (525 milhões em dividendos mais 271 milhões em impostos), o que gera a tal folga de quase 40 milhões de euros em 2018. Desde que iniciou funções, no final de 2015, o atual governo já recebeu um total de 1064 milhões de euros em dividendos do banco central português e mais 571 milhões de euros em impostos. Total: 1,6 mil milhões em três anos.

Em 2017, o banco recebeu um "montante de 1010 milhões de euros" em juros, "o qual representa, face a 2016, um acréscimo de 164 milhões de euros (mais 19%)".

"O aumento significativo dos juros" deve-se, sobretudo, ao "contributo dos juros da carteira de títulos detidos para fins de política monetária, mais propriamente o acentuado crescimento do volume do PSPP [sigla em inglês para programa de compra de ativos do setor público, o programa de compra de OT - Obrigações do Tesouro do BCE e do Eurossistema] na componente de títulos governamentais", explica o banco central no seu relatório anual de atividade e contas.

A entrega de mais dinheiro ao Estado gera a tal folga e esta vem juntar-se à margem que já existia de quase 800 milhões de euros que Centeno havia ganho na sequência da melhor execução orçamental de 2017 (sobretudo na poupança com juros) e que permitiu forçar ainda mais a descida do défice deste ano.

Recorde-se que o desequilíbrio das contas públicas em 2017 ficou em 0,9% do produto interno bruto (PIB), isto sem o efeito da capitalização da CGD (com a injeção de capital no banco sobe para 3%).

O plano inicial de Mário Centeno era que a meta do défice de 2018 fosse 1,1% do PIB, valor que incluía as medidas dos incêndios. No entanto, o governo foi mais longe para mostrar a parceiros europeus e credores que o défice nominal continua a descer. Nesse sentido, a meta anual de défice passou a ser 0,7%, o que motivou fortes protestos da esquerda que apoia o governo no Parlamento. Reclamam que as folgas sejam usadas em mais investimento na Edução e na Saúde, por exemplo. Centeno declinou já essas propostas. Diz que "temos de preparar o país para a eventualidade de uma conjuntura desfavorável" e que "temos menos défice, mas ainda temos défice".