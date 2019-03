Caravelas, Mimos e ATMs

O nosso amado país tem oferecido desde sempre ao mundo as mais valiosas descobertas tecnológicas. Veja-se o exemplo da Caravela, embarcação marítima especialmente usada durante a era dos descobrimentos entre os séculos XV e XVI. Apetrechadas com as inovadoras velas triangulares que permitiam navegar contra o vento, as Caravelas dobrariam o Cabo das Tormentas, trilhariam o caminho marítimo para a Índia e descobririam a costa brasileira em 1500. Recorde-se o Multibanco, a rede de caixas automáticas mais funcional da Europa. Inaugurado em 1985 com a instalação de apenas 12 terminais em Lisboa e Porto, o Multibanco tem hoje 60 funcionalidades, 11720 ATM (Automated Teller Machine) ativas e conta com mais de 300 milhões de utilizadores. Atente-se para a Via Verde, um sistema de portagem eletrónico desenvolvido pela Universidade de Aveiro em 1991. Implementada pela Brisa, a Via Verde atualmente permite pagamentos em 18 concessões e subconcessões de autoestradas nacionais, 94 parques de estacionamento distribuídos pelo território e 101 postos de abastecimento. Lembre-se o MIMO, o primeiro cartão pré-pago do mundo. Solução lançada pela antiga TMN em 1995, o MIMO disseminou o carregamento do cartão de telemóvel com determinado montante para posterior gasto em chamadas telefónicas, mensagens ou MMS.

