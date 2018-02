Pub

Após as fortes quedas nas bolsas americanas ontem, as ações asiáticas e europeias não resistiram. As bolsas do Velho Continente perdem quase 3%.

O arranque de ano até estava a ser promissor para as bolsas. Mas o início desta semana mostrou sinais de nervosismo nos investidores, com as ações americanas a sofrerem um mini-crash na sessão de segunda-feira. A turbulência alastrou-se para as bolsas mundiais. Os mercados asiáticos já tinham sentido o impacto esta madrugada com quedas de entre 4% e 5%.

