Luis de Guindos vai substituir Vítor Constâncio no cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE). Philip Lane, o adversário do ministro da Economia espanhol, desistiu da corrida ao cargo, segundo a imprensa internacional.

