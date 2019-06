Cabral dos Santos apresenta carta a desmentir Berardo sobre créditos na CGD

Jürgen Trittin iniciou o percurso político com os Verdes, na Alemanha, em 1982. Foi ministro dos Assuntos Europeus no governo da Baixa Saxónia e líder parlamentar do partido no Bundestag. Entre 1998 e 2005 assumiu a pasta do Ambiente no governo federal liderado pelo chanceler social-democrata Gerhard Schröder, durante a coligação entre o SPD e os Verdes.