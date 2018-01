Pub

Maior conhecimento e adaptação aos mercados são apontados como as razões para este crescimento.

A Cabify terminou 2017 com um crescimento das receitas de mais de 500% em 2017. A plataforma de transportes espanhola registou melhorias nos mercados de Portugal, Espanha e América Latina e realizou seis vezes mais viagens em comparação com 2016. O maior conhecimento e adaptação aos mercados são apontados como as razões para este crescimento.

