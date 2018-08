Bruxelas revê crescimento em alta e diz que défice será de 0,9% em 2018

Portugal deverá crescer 2,3% este ano e registar um défice público à volta dos 0,9% do produto interno bruto (PIB), anunciou a Comissão Europeia esta quinta-feira. O crescimento é uma décima superior face à previsão do inverno (é agora igual à do governo). O défice está duas décimas acima do valor que o Executivo inscreveu no Programa de Estabilidade (0,7%), indica o novo estudo.

