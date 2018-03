Pub

Artigos importados sujeitos a esta tarifa estão avaliados em 2,8 mil milhões de euros.

É a resposta da Comissão Europeia ao braço-de-ferro comercial iniciado por Donald Trump: Bruxelas vai propor uma taxa de 25% sobre as importações norte-americanas, de acordo com uma lista em rascunho vista pela Bloomberg. Os artigos importados sujeitos a esta tarifa estão avaliados em 2,8 mil milhões de euros, de acordo com fonte ligada ao processo.

